بايدن يعلن حالة الطوارئ في مسيسيبي لمواجهة إعصار "إيدا"

الأناضول -



يتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يصبح "إيدا" إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة





أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي؛ لمواجهة إعصار "إيدا"، الذي يهدد الساحل الجنوبي للبلاد.



وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن بايدن "طلب مساعدة فيدرالية؛ لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن الإعصار".



وأضاف البيان أن الإجراء الذي اتخذه بايدن "يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث، من أجل تخفيف المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين".



وأشار إلى أن تدابير الطوارئ هدفها "إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في عدة مقاطعات".



وأوضح أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار حالة الطوارئ، وفقا لتقديرها"، مضيفا: "سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة بنسبة 75 بالمئة من التمويل الفيدرالي".



ويتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن يصبح "إيدا" إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة، فيما يتوجه الإعصار نحو ساحل ولاية لويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة، والتي أعلن بايدن بها حالة الطوارئ، الجمعة.



وفي هذه الأثناء، يصارع مسؤولو الطوارئ في المنطقة لفتح ملاجئ للنازحين الذين تم إجلاؤهم على الرغم من مخاطر انتشار فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



وحذر خبراء الأرصاد السكان على طول الساحل الشمالي لخليج المكسيك بشأن تسريع الاستعدادات قبل وصول "إيدا"، الذي من المتوقع أن يشتد بسرعة ويجلب عواصف تهدد الحياة، وأمطارا غزيرة عندما يضرب شاطئ لويزيانا، الأحد، حسب المصدر ذاته.



واشتد الإعصار بسرعة كبيرة، لدرجة أن مسؤولي مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا، قالوا إنه لا يوجد وقت لتنظيم إخلاء السكان البالغ عددهم 390 ألفا.



وحثت عمدة المدينة، لاتويا كانتريل، السكان على المغادرة طواعية، محذرة الباقين في منازلهم بشأن الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة.



