ضربة انتقامية أمريكية ضد "داعش" شرقي أفغانستان

الأناضول - واشنطن - أعلن الجيش الأمريكي، السبت، تنفيذ عملية عسكرية شرقي أفغانستان ضد مسؤول ملف التخطيط في تنظيم "داعش" الإرهابي.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن، بيل أوربان، المتحدث باسم اقوات المركزية الأمريكية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وأوضح البيان أن "العملية العسكرية تمت عن طريق طائرة مسيرة استهدفت عضو تنظيم داعش بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وأسفرت عن مقتله وفقا للمؤشرات الأولية".



وتابع "ونعلم أنه لم تسقط أية ضحايا في صفوف المدنيين".



وتعد العملية العسكرية الأمريكية هي الأولى منذ منتصف أغسطس/آب الجاري مع وصول حركة طالبان للحكم والسيطرة على العاصمة كابل.



وجاءت الضربة الأمريكية "الانتقامية" ردًا على استهداف تنظيم داعش خراسان فرع أفغانستان، الخميس، مطار "حامد كرزاي" الدولي بكابل عن طريق هجوم انتحاري أسفر عن سقوط عشرات القتلى بينهم 13 جنديًا أمريكيًا.



وعقب الهجوم، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن ستلاحق الجناة، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.



وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت حركة "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/آب دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.



