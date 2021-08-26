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بايدن متوعّداً منفّذي هجوم كابول: “سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 22:57قراءة: 0 د, 19 ث
وكالات - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطاردة منفذي هجوم كابول، وقال إنه أمر القادة العسكريين باتخاذ أقصى الخطوات الضرورية لحماية القوات الأمريكية في كابول.

وأضاف بايدن أنه طلب إعداد خطط لضرب تنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان.

وأكد الرئيس الديمقراطي على عدم وجود أي دليل على وجود تواطؤ بين حركة “طالبان” وتنظيم “الدولة” لتنفيذ هجوم مميت في كابول.

وقال متوعدا منفذي الهجوم “”سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن”.

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