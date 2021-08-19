أسعار النفط عند قاع ثلاثة شهور بضغط تزايد إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الخميس، عند أدنى مستوى منذ ثلاثة شهور، مدفوعة بتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا.



وتدرس دول مثل الولايات المتحدة، إعطاء جرعة ثالثة للأفراد، ضمن جهود احتواء الوباء، في وقت تتزايد فيه أعداد الإصابات في اقتصادات رئيسة حول العالم.



وتذكي هذه الأنباء، المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط، وسط خطوات يتخذها الأعضاء في تحالف "أوبك+" بزيادة إمدادات الخام للسوق، وتوقعات بتخمة معروض، مع فرضية انتشار أوسع للوباء.



وعند الساعة (06:10 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين أول، بنسبة 1.58 بالمئة أو 1.08 دولارا إلى 67.17 دولارا للبرميل.



كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر، بنسبة 1.89 بالمئة أو 1.25 دولارا، إلى 63.98 دولارا للبرميل.



وتجاهلت أسعار النفط اليوم بيانات صدرت، الأربعاء، أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بثلاث أضعاف تقديرات المحللين.



