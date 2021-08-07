وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز صباح السبت، عن عمر 61 عاماً، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت العائلة عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.ونشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم الخبر عبر حسابه على موقع تويتر، مؤكدا أن "دلال عبد العزيز يبدو أنها لم ترغب في أن تترك حبيبها سمير غانم وحده، وقررت أن تذهب إليه في الجنة"يشار إلى أن النجمة الراحلة أصيبت قبل ثلاثة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها ودخلت إلى مستشفى العزل، قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وكانت تحتاج إلى الأكسجين بنسب كبيرة للغاية، ما استدعى وضعها على الأجهزة طيلة الأشهر الماضية، قبل أن ترحل في النهاية.