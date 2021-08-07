   Malhoun - ملحون  

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 12:00قراءة: 0 د, 38 ث
غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز صباح السبت، عن عمر 61 عاماً، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت العائلة عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم الخبر عبر حسابه على موقع تويتر، مؤكدا أن "دلال عبد العزيز يبدو أنها لم ترغب في أن تترك حبيبها سمير غانم وحده، وقررت أن تذهب إليه في الجنة"



يشار إلى أن النجمة الراحلة أصيبت قبل ثلاثة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها ودخلت إلى مستشفى العزل، قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وكانت تحتاج إلى الأكسجين بنسب كبيرة للغاية، ما استدعى وضعها على الأجهزة طيلة الأشهر الماضية، قبل أن ترحل في النهاية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230452



En continu

Toutes les news

السبت 07 أوت 2021 | 28 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:59 19:22 16:13 12:32 05:30 03:51
41°
40°% 21:الرطــوبة
تونــس27°
8.23 كم/س
:الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
40°-2737°-2845°-2947°-3145°-34
  • Avoirs en devises
    19314,2

  • (6 aout)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,30072 DT        1$ =2,78075 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 aout)   476,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة