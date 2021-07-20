عالميا.. جرعات تطعيم كورونا تتجاوز 3.69 مليارات

الأناضول -

تجاوزت حصيلة جرعات تطعيم كورونا حول العالم، الثلاثاء، 3 مليارات و690 ألف جرعة من اللقاحات.وحسب موقع "Ourworldindata.org"، حلت الصين في المركز الأول بأكثر من 1.47 مليار جرعة، ثم الهند بـ411 مليونا و850 ألفا، والولايات المتحدة 338 مليونا و250 ألفا، والبرازيل بـ124 مليونا و110 آلاف.ثم ألمانيا 86 مليونا و11 ألف جرعة، وبريطانيا 82 مليونا و410 آلاف، تلتها اليابان بـ71 مليونا و920، ثم تركيا في المركز الثامن بـ63 مليونا و826 ألفا.ووفق موقع "ورلدوميتر"، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 191 مليونا و986 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و116 ألفا، وتعافى 174 مليونا و737 ألفا.