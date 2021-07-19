في زمن فيروس كورونا.... كيفية صلاة عيد الأضحى بالبيت

كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل

عيد الأضحى المبارك يحل غدا الثلاثاء والمسلمين والمسلمات يهتمون بكيفية صلاة العيد خلال زمن فيروس كورنا، وهل يجوز أدائها في المنزل، بدلا من الذهاب إلى المسجد. لمن يخشى العدوى بفيروس كورونا المستجد، يجوز صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل، وفقا لما أجازته العديد من المؤسسات الدينية في بعض البلدان الاسلامية.وعن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن «صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يرفع فيهم يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله».وحول كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل، أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وفي ظل ظروف كورونا يجوز صلاة العيد في المنزل بنفس صلاة العيد المعتادة، إلا أنه لا تسَن في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة، موضحا أن التَعبد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد.المصدر: المصري اليوم