الأناضول -

لمدة 10 أيام، باستثناء المطعمين ضد فيروس كورونا، وفق الخارجية المغربية

قرر المغرب فرض حجر صحي على القادمين من فرنسا وإسبانيا والبرتغال، لمدة 10 أيام، باستثناء المطعمين ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الثلاثاء.وقالت الخارجية المغربية في بيان مساء الأحد، إن "هذه الشروط تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على الساعة 23:59 (22:59 ت.غ)".ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، استأنف المغرب الرحلات الجوية ذهابا وإيابا بعد تعليقها مع أكثر من 50 دولة منذ فبراير/ شباط، ضمن تدابير مكافحة كورونا.وأوضحت الوزارة أنه "تم تصنيف الدول إلى قائمتين تشترط على القادمين من المدرجة في الأولى (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى) توافر شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 72 ساعة من تاريخ دخول البلاد".وأردفت: "بينما يطلب من القادمين من الدول المدرجة في القائمة الثانية (تضم 74 دولة‎)، الإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 72 ساعة من تاريخ دخول المغرب، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام، ويعفى من الحجر الصحي الملقحين ضد كورونا".وفي 4 يوليو/تموز الجاري، قرر المغرب، إضافة كل من مصر وتونس وروسيا إلى القائمة الثانية، بينما لم تتم إضافة أي بلد إلى القائمة الأولى.وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 542 ألفا و462، منها 9 آلاف و369 وفاة، و524 آلاف و826 حالة تعاف، وفق آخر حصيلة رسمية.كما وصل عدد المطعمين ضد الفيروس 10 ملايين و358 ألفا، من أصل نحو 36 مليونا نسمة، في وتيرة تعد الأسرع إفريقيا.