الدنمارك تُقصي التشيك وتخطف بطاقة العبور لنصف نهائي يورو 2020

حقق منتخب الدنمارك فوزًا صعبًا على التشيك بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".تقدم توماس ديلاني بالهدف الأول للدنمارك بضربة رأسية متقنة في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.ثم أضاف كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42.وفي الشوط الثاني، سجل باتريك شيك هدف تقليص الفارق للتشيك في الدقيقة 49.وبهذا الفوز، يصعد منتخب الدنمارك رسميًا لنصف نهائي يورو 2020، وينتظر الفائز من مباراة أوكرانيا وإنجلترا مساء اليوم.