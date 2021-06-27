الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى 9

الأناضول -

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 9 قتلى، بحسب إعلام محلي.ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، الأحد، عن رئيس بلدية مقاطعة ميامي ديد، دانيلا ليفين كافا قولها إن قتلى حادثة انهيار المبنى ارتفع من 5 إلى 9 فيما تستمر جهود البحث والإنقاذ.وأوضحت أن أحد الضحايا توفي متأثرا بجروحه في المستشفى، بينما انتشل عمال الإنقاذ المزيد من الجثث من تحت الأنقاض منذ السبت.والخميس، انهار مبنى سكني في منطقة "سيرفسايد" السكني بمقاطعة "ميامي ديد"، والمطلة على المحيط الأطلسي، في شمال منطقة ميامي السياحية.ويتكون المبنى من 12 طابقا، ويضم أكثر من 130 وحدة سكنية.وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا عقب انهيار المبنى.