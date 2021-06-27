يورو 2020.. التشيك تصنع المفاجأة وتبلغ ربع النهائي على حساب هولندا

فجرت التشيك مفاجأة من العيار الثقيل، الأحد، بعدما أقصت هولندا من نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020" بتغلبها عليها بهدفين نظيفين، على ملعب "بوشكاش أرينا"، ووصولها للدور ربع نهائي من البطولة.وقدمت التشيك مباراة مميزة في الشقين الدفاعي، حيث عجز الهولنديون عن خلق أي محاولة مباشرة على مرمى الحارس توماس فاسليك طيلة زمن الشوط الأول، وكانت الأفضل هجوميا من خلال عديد الفرص التي صنعتها في مناطق "الطواحين".واستمر الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني، بل وزاد تعقيدا بالنسبة للمنتخب الهولندي الذي خسر خدمات مدافعه ماتياس دي ليخت بعدما طرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 55 للمسه المتعمد للكرة.ومن ركلة حرة غير مباشرة تحصل عليها منتخب التشيك، تمكن توماس هوليس من وضع بلاده في المقدمة بتسجيله هدفا أولا من رأسية متقنة سكنت الشباك الهولندية في الدقيقة 68.وفي وقت كان من المنتظر أن تقوم هولندا برد فعل قوي يُجنبها الإقصاء، أحرز المهاجم باتريك ستشيك هدفا ثانيا مع حلول الدقيقة 80، قضى به نهائيا على أي فرصة لكتيبة المدرب فرانك دي بور للعودة بالنتيجة.وتلعب التشيك في الدور القادم مع الدنمارك المتأهلة على حساب ويلز، وذلك يوم السبت 3 تموز/يوليو المقبل على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.