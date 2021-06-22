يورو 2020.. إنجلترا تتجاوز التشيك وتتأهل مع كرواتيا لثمن النهائي

انضمت إنجلترا إلى المتأهلين لدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، الثلاثاء، عقب تجاوزها نظيرتها التشيك بهدفٍ وحيد، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من النهائيات.وسجل رحيم سترلينغ هدف المنتخب الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 15، إثر عرضية متقنة من جلك غريليتش قابلها بضربة رأسية رائعة.ولحساب المجموعة ذاتها، حققت كرواتيا فوزا كبيرا على اسكتلندا، بثلاثة أهداف لواحد، في "الهامبدن بارك" بمدينة غلاسكو.وجاءت ثلاثية كرواتيا عن طريق كل من نيكولا فلاسيتش، والقائد لوكا مودريتش، والجناح إيفان بيريسيتش، في الدقائق 17، 62، 77.وأحرز هدف اسكتلندا الوحيد، لاعب الوسط مالكوم ماكغريغور مع حلول الدقيقة 42.وفي ضوء النتائج الختامية للمجموعة الرابعة، تصدرت إنجلترا الترتيب برصيد 7 نقاط، ورافقتها كرواتيا للدور القادم بعدما احتلت المركز الثاني بـ 4 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف عن التشيك الثالثة، بينما تقبع اسكتلندا في المركز الرابع بنقطة واحدة.الجدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأولى والثانية من كل مجموعة تتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، إلى جانب أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث من المجموعات الستة.