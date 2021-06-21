الانقلاب الصيفي اليوم الاثنين.. أطول نهار في السنة

وكالات -

ما هو الانقلاب الصيفي؟

هل يحدث الانقلاب الصيفي دائمًا في نفس اليوم؟

أطول نهار بين أيام العام..وأقصر ظل

شهد العالم حدث فلكي هام اليوم الإثنين 21 جوان 2021 في الساعة 5:21 صباحاً بتوقيت تونس حيث كان القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له نحو الشمس، فتتعامد الشمس فوق مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالًا. ويحصل نصف الكرة الشمالي في هذا اليوم على أطول كمية من ضوء الشمس في السنة (أطول نهار).هذا اليوم يمثل البداية الرسمية واليوم الأول من فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي - "الانقلاب الصيفي" (Summer Solstice)، وأول يوم في الشتاء في نصف الكرة الجنوبي - "الانقلاب الشتوي" (Winter Solstice) .بسبب دوران الأرض حول الشمس خلال العام في مدار إهليلجي، وميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء شمالًا أو جنوبًا، أي أن مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى على مدار العام. ويوم الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء.بعد يوم الانقلاب الصيفي (الانقلاب الشمسي)، تبدو الشمس وكأنها تعكس مسارها وتبدأ بالاتجاه جنوباً، أي أن مسار الشمس الظاهري في السماء ينقلب ويبدأ بالاتجاه جنوباً.يعتمد توقيت الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي كل عام على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة في الشمال من خط الاستواء. لذلك يتراوح تاريخ الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي من 20 إلى 22 جوان. يحدث هذا التغيير بسبب عدة تاأثيرات، وهي:تأثير الجاذبية من القمر والكواكب الأخرى.التذبذب الطفيف في دوران الأرض.الاختلاف بين نظام التقويم الغريغوري (الذي عادةً ما يكون 365 يومًا)، والسنة الشمسية (المدة التي تستغرقها الأرض لاكمال دورة واحدة حول الشمس)، والتي يبلغ طولها حوالي 365.242199 يومًا. للتعويض عن جزء الأيام المفقود ، يضيف التقويم الغريغوري يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات.يوم الانقلاب الصيفي هو اليوم الذي يتلقى فيه النصف الشمالي من الكرة الأرضية أطول فترة لضوء الشمس (أطول نهار). وتضرب أشعة الشمس الأرض بزاوية مباشرة أكثر، مسببة الاحترار الفعال الذي نسميه الصيف، لذلك يبدأ الصيف رسمياً من يوم الانقلاب الصيفي.ونظرًا لأن الشمس في هذا اليوم تكون في أعلى موقع لها في السماء، ستلاحظ أن ظلك وقت الظهيرة هو الأقصر طوال العام.