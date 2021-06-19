يورو 2020.. إسبانيا تواصل التعثر وتتعادل أمام بولندا

واصلت إسبانيا تعثرها في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما تعادلت على أرضها أمام بولندا بهدف لمثله، السبت، في ثاني جولات منافسات المجموعة الخامسة من النهائيات.ودخل الطرفان اللقاء وعينهما على حصد العلامة الكاملة، بعدما تعثرت إسبانيا بالتعادل السلبي مع السويد في الجولة الأولى، وخسرت بولندا بهدف لاثنين أمام سلوفاكيا.واستحوذ منتخب إسبانيا على الكرة منذ البداية وعمد إلى اختراق العمق البولندي بعدة محاولات لم يكتب لها النجاح أمام يقظة دفاع الخصم.وعبرت بولندا بدورها عن رغبتها في التسجيل مُبكرا وكادت أن تفتتح النتيجة لولا أن القائم رد كرة قوية سددها لاعب الوسط ماتيوز كليتش في الدقيقة 6.وفي الدقيقة 25 من الشوط الأول، وضع ألفارو موراتا منتخب بلاده في المقدمة، وذلك بعد أن نجح في تحويل كرة لعبها زميله جيرارد مورينو تجاه المرمى، محرزا أول أهداف إسبانيا في البطولة.القائم حرم بولندا من إدراك التعادل حين تدخل مرة أخرى ومنع كرة حولها كارول سويدرسكي نحو مرمى الحارس الإسباني أوناي سيمون قبل الاستراحة بدقيقتين.وظهر هداف الدوريات الكبرى ونجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، ليتوج محاولات منتخب بولندا بهدف جاء منه التعادل مع حلول الدقيقة 54.وسنحت لإسبانيا فرصة العودة للتقدم بعد أربع دقائق فقط، غير أن المهاجم جيرارد مورينو أهدر ركلة جزاء منحها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسددها بالقائم الأيمن.وظلت النتيجة دون تغيير حتى نهاية المباراة، لتصعب مهمة المنتخبين في بلوغ الدور القادم، إذ بقيت إسبانيا ثالثا بنقطتين، في حين تحتل بولندا المركز الرابع بنقطة واحدة.وتتصدر السويد ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط من انتصار وتعادل، تليها سلوفاكيا بـ 3 نقاط من فوز وهزيمة. ​​​​​​​