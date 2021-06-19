تهان عربية لرئيسي إثر فوزه برئاسيات إيران

الأناضول -

صدرت من قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق، بجانب حركة "حماس" الفلسطينية

هنأت قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق، السبت، إبراهيم رئيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.في الدوحة، أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بعث ببرقية تهنئة إلى رئيسي".وتمنى أمير قطر للرئيس الإيراني المنتخب، وفق الوكالة، "التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء".وفي أبوظبي، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعثوا ببرقيات تهنئة إلى رئيسي".كذلك، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق، ببرقيتي تهنئة إلى رئيسي، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء في البلدين.ومن العراق، هنأ الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيسي، في اتصالين هاتفيين، وفق بيانين صادرين عن الرئاسة والحكومة.وأكد صالح "أهمية مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات (..) والتنسيق المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".من جانبه، عبر رئيسي لرئيس وزراء العراق، عن "حرص إيران على تنمية العلاقات بين البلدين"، داعيا إياه لزيارة إيران في أقرب فرصة، بحسب بيان الكاظمي.وعلى مستوى الحركات والأحزاب العربية، هنأت حركة "حماس" الفلسطينية، الرئيس الإيراني المنتخب.وقالت "حماس"، في بيان: "نسأل الله له النجاح في تحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من التنمية والتقدم والرخاء ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة".وفاز رئيسي، برئاسة الجمهورية الإيرانية إثر حصوله على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من أصل 28 مليونا و933 ألفا، وفق النتائج النهائية التي أعلنها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، السبت.ومن المقرر أن يسلم الرئيس الحالي حسن روحاني، منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوما.