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"يورو 2020".. بهدفين نظيفين ... هولندا تفوز على النمسا وتتأهل لدور الـ16

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 22:30 قراءة: 0 د, 38 ث
ضمنت هولندا تواجدها في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما تجاوزت النمسا بهدفين نظيفين، الخميس، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبدأت هولندا المباراة بنوايا هجومية واضحة أسفرت عن ركلة جزاء مُبكرة ترجمها ممفيس ديباي إلى هدف أول عند الدقيقة 11.


وواصل منتخب "الطواحين" أفضليته في الشوط الثاني، ونجح مع حلول الدقيقة 67 في إضافة هدف ثان جاء من كرة مررها دونيايل مالين إلى القادم من الخلف دينزل دومفريس الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وبهذا الفوز انفردت هولندا بالمركز الأول بـ6 نقاط، فيما توقف رصيد النمسا عند 3 نقاط وظلت بالمركز الثاني.

وكانت أوكرانيا قد انتصرت على مقدونيا بهدفين لواحد ضمن المجموعة ذاتها ورفعت رصيدها لـ 3 نقاط في المركز الثالث، وأبقت المقدونيين في المركز الأخير بدون أي نقطة.

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