يورو 2021: فرنسا تحسم القمة أمام ألمانيا بفوزها 1-صفر

فرانس 24 -

حققت فرنسا بداية موفقة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2021 بفوزها على ألمانيا بهدف من دون رد في المجموعة السادسة. وسجل هدف الفوز مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس ضد مرماه في الدقيقة 20.وكانت البرتغال تغلبت على المجر بنتيجة 3-صفر في المباراة الأولى من مجموعة "الموت"، لتتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام "الديوك".ودخلت فرنسا بتشكيلة هجومية ضمت الثلاثي مبابي-بنزيمة-غريزمان أعلن من خلالها المدرب ديديه ديشان نية الفوز، وعززه بثلاثي من حديد في خط الوسط مكون من بول بوغبا ونغولو كانتي وأدريان رابيو، فيما تبنت "المانشافت" أسلوبا شبه مماثل لكن مع أربعة لاعبين في الوسط هم كروس وغوندوغان وكيميش وغوسانس، والثلاثي مولر-غنابري-هافيرتز في الهجوم.وكانت الأمور متكافئة بين الفريقين لغاية الدقيقة 17 عندما سدد كيليان مبابي في مرمى الحارس مانويل نوير، ليحذر المنافس من اقتراب الخطر. وفي الدقيقة العشرين، سجل مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوملس هدفا ضد مرماه إثر هجمة فرنسية قادها بوغبا ليمرر إلى الظهير الأيسر لوكاس هيرناديز الذي قام بدوره بتمريرة عرضية تجاه مبابي لكن الكرة اعترضها هوملس وأسكنها في شباك نوير.وحصل المنتخب الألماني على ضربة حرة مباشرة عند مشارف منطقة الجزاء في الدقيقتين 25 و27 لكن تسديدة توني كروس اصطدمت في كل مرة بدفاع فرنسا ليبتعد الخطر عن مرمى هوغو لوريس. وأضاع إيلكاي غوندوغان فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 37 عندما تردد في التسديد على مقربة من خط مرمى لوريس ليستعيد الدفاع الكرة.واقترب أدريان رابيو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عندما تلقى تمريرة من مبابي لكن تسديدة لاعب يوفنتوس اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس نوير وتخرج الكرة ضربة مرمى. وفي الدقيقة الموالية أضاع سيرج غنابري فرصة سانحة إثر تمريرة من غوسانس لكنه ليسدد فوق مرمى لوريس.ورغم سيطرة ألمانيا المستمرة، تمكن كيليان مبابي من هز شباك نوير في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة مراوغات وسط الدفاع، إلا أن الحكم الإسباني كارلوس غراندي رفض احتسابه بسبب وضعية تسلل شرعية. وألغى الحكم هدفا ثانيا للفرنسيين سجله بنزيمة في الدقيقة 85 بعد تمريرة من مبابي، وذلك بسبب وضعية تسلل للاعب باريس سان جرمان.وقد عزز المدرب الألماني يواكيم لوف خط الهجوم بدخول الثنائي تيمو فيرن وليروي ساني في مكان غنابري وهافيرتز. لكن النتيجة لمم تتغير حتى النهاية.وبالتالي، يخوض منتخب "المانشافت" مباراة مصيرية أمام البرتغال في الجولة الثانية، فيما تحل فرنسا ضيفة على المجر في بودابيست.علاوة مزياني