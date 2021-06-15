السويد تُجبر إسبانيا على التعادل في "يورو 2020"

فرض المنتخب السويدي نتيجة التعادل السلبي على نظيره الإسباني، الإثنين، بملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".وقدمت إسبانيا مباراة كبيرة فرضت خلالها سيطرتها شبه المطلقة على أرض الملعب، ولعبت بأسلوبها المعتاد واستحوذت على الكرة بنسبة وصلت إلى 85 بالمئة مع الدقائق الأخيرة من الوقت الرسمي.وسنحت للإسبان أكثر من فرصة للتسجيل كان أبرزها في الدقيقة 37 حين انسل ألفارو موراتا بين المدافعين وواجه حارس المرمى السويدي، لكنه فشل في إيداع الكرة داخل الشباك.ونجحت السويد في نهاية اللقاء في تحقيق ما كانت تصبو إليه بأدائها الدفاعي، وخرجت بنقطة ثمينة.وكانت سلوفاكيا قد افتتحت مباريات المجموعة بفوز مستحق على بولندا، بهدفين لواحد، لتتصدر الترتيب بثلاث نقاط، تليها كل من إسبانيا والسويد بنقطة، وأخيرا بولندا بصفر من النقاط.يذكر أن نهائيات أمم أوروبا الحالية تقام في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك احتفالا بالذكرى الـ 60 لانطلاقها.وكان من المقرر أن تقام في الفترة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو من عام 2020، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا والعالم أجمع، دفع إلى تأجيلها حتى صيف 2021.