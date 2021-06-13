بايدن: قد نتبرع للعالم بمليار جرعة إضافية من لقاح كورونا

الأناضول -

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إن مساعدة العالم في محاربة جائحة كورونا سيكون "مشروعا ثابتا لفترة طويلة"، لافتا أن "بلاده قد تتبرع للعالم بمليار جرعة إضافية من لقاح كورونا".وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجموعة السبع: "هناك إجماع واضح بين القادة، الذين حضروا قمة مجموعة السبع، على أن الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بالتبرع باللقاحات لن تكون نهائية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "G7"، أنها ستوفر مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، خلال العام المقبل، نصف هذه الجرعات يأتي من الولايات المتحدة (بخلاف مليار جرعة إضافية)، بينما تقدم بريطانيا مليون جرعة.واختتم الرئيس الأمريكي حديثه قائلا: "رغم المساعي اللوجستية الهائلة لتطعيم الجميع في أنحاء العالم، قد لا يتحقق الهدف حتى عام 2023".والجمعة، انطلقت القمة الـ47 لزعماء ودول مجموعة السبع، بمدينة "كورنوال" جنوب غربي إنجلترا، وتنتهي فعالياتها الأحد.وتضم مجموعة "الدول السبع" أكبر 7 دول صناعية في العالم، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا واليابان وفرنسا وإيطاليا.وحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصاءات كورونا، بلغت حصيلة وفيات كورونا في العالم حتى مساء الأحد، 3 ملايين و813 ألفا، والإصابات أكثر من 176 مليونا و553 ألفا، وشفاء 160 مليونا و559 ألفا.