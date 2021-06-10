فيروس كورونا: الصحة العالمية تحذر من عدم كفاية مستوى التلقيح في أوروبا لتجنب عودة الوباء

الأناضول -

حذّر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت الخميس من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19 داعية إلى تجنب تكرار "خطأ" ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.وقال كلوغه إن "توزيع اللقاحات ما زال بعيدا عن أن يكون كافيا لحماية المنطقة من عودة" الوباء. وأضاف أن "الطريق نحو تحصين نسبة لا تقل عن 80 في المئة من السكان البالغين ما زال طويلا"، داعيا إلى الحفاظ على التدابير الصحية (غسل اليدين ووضع الكمامات...) والتباعد الاجتماعي وتجنب السفر إلى الخارج.وتأتي هذه التصريحات فيما حصل ثلاثون في المئة من سكان المنطقة على جرعة أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.وأشار إلى أنه في حال تحسن الوضع في أنحاء المنطقة مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات منذ شهرين وتخفيف القيود الصحية "فسنكون بعيدين عن الخطر".وللمرة الأولى منذ خريف العام 2020، انخفضت الحصيلة الأسبوعية للوفيات في المنطقة الأوروبية إلى أقل من 10 آلاف الأسبوع الماضي، وفقا للفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية.لكن رغم ذلك، حذر الطبيب البلجيكي قائلا "خلال الصيف الماضي، ارتفع عدد الإصابات تدريجيا بين الفئات العمرية الأصغر ثم انتقلت إلى الفئات العمرية الأكبر، ما ساهم في عودة انتشار الفيروس بشكل مدمّر وعمليات إغلاق ووفيات في الخريف والشتاء". وأضاف "دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مجددا".وأعربت منظمة الصحة العالمية مجددا عن قلقها إزاء انتشار نسخ متحوّرة من الفيروس أكثر فتكا، على غرار النسخة "دلتا" التي اكتشفت في البداية في الهند.فرانس24/ أ ف ب