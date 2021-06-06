المغرب.. استئناف الرحلات الجوية 15 جوان

الأناضول -

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، بدءا من منتصف يونيو/حزيران الجاري.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، اطلعت عليه الأناضول.وقال البيان إنه "بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بكورونا، اتخذت السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني".وأضاف أن "الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة مازال مغلقا".وأوضح أن "تم تصنيف الدول إلى قائمتين؛ اللائحة (أ) تشمل كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية".واشترطت الوزارة على المسافرين القادمين من هذه الدول توافر "شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني".بينما "اللائحة (ب) تشمل الدول التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية، ويتوجب استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ دخول التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام".ولفت البيان إلى أنه سيتم "نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين (أ) و(ب)، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة".وحتى مساء السبت، بلغت إصابات كورونا في المغرب 521 ألفا و195، منها 9 آلاف و173 وفاة، و508 آلاف و850 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.كما وصل عدد من تلقوا اللقاح ضد الفيروس إلى 9 ملايين و108 آلاف شخص، من أصل نحو 36 مليونا تعداد سكان البلاد، في وتيرة تعد من بين الأسرع عالميا.