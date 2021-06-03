العلوي متحدثا عن موسي: خرجت بخيبة أخرى بحجم ال "Casque" التي تحجب النّور والعقل عن طاسة مخّها

قال الخميس 3 جوان، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ان عبير موسي أو "مغبونة الكاسكا" حسب تعبيره تحولت الي مسخ كئيب يثير السخرية والشفقة.وأشار العلوي الي ان موسي فشلت في تعطيل اشغال مكتب مجلس النواب واستدرك بالقول "لكنها خرجت منه بخيبة أخرى بحجم "الكاسكا" التي تحجب النّور والعقل عن طاسة مخّها المثقوبة".وأضاف قائلا "انعقد المكتب عن بعد، وأتمّ جدول أعماله بدونها، وبقيت هي تصرخ وتخبط في الهواء كالمجنونة الّتي أشاح عنها الجميع ولم يعد أحد يهتمّ لوجودها أو لصراخها أو لجنونها".يذكر أن عدد من أعضاء مكتب البرلمان أعلنوا يوم الخميس 3 جوان 2021، انسحابهم من أشغاله مهددين بتعليق عضويتهم على خلفية ما اعتبروه ممارسة النائب عبير موسي "تشويش متعمد وبلطجة" داخل المكتب.ووصفت النائب سامية عبو ما تقوم به عبير موسي ب"البلطجة والصعلكة"، ورجح النائب مبروك كرشيد في تصريح لاذاعة موزاييك إمكانية توجههم إلى تجميد عضويتهم داخل المكتب أو الاستقالة منه بعد استحالة مواصلة العمل بسبب ممارسات موسي ، فيما اتهم النائب حافظ الزواري، زميلته في المكتب عبير موسي بمحاولة ترذيل وتعطيل أشغاله وفرض آرائها بالقوة.وأعلن رئيس المجلس راشد الغنوشي رفع اجتماع مكتب البرلمان بعد تعمّد عبير موسي النقل المباشر لأشغاله ودخولها في مشادات مع بعض النواب.