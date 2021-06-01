الصين.. رصد أول إصابة بشرية بسلالة "H10 N3" من إنفلونزا الطيور

الأناضول -

لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما يعيش في مقاطعة جيانغسو..

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية (NHC)، الثلاثاء، رصد أول إصابة بشرية بسلالة "H10 N3"(إتش 10 إن 3) من إنفلونزا الطيور في مقاطعة جيانغسو، شرقي البلاد.وأكدت اللجنة في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول، تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة "H10 N3"، لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما يعيش في جيانغسو.وأوضحت أن الرجل نقل إلى المستشفى في 28 أبريل/نيسان الماضي بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى في 23 أبريل.وبينت أنه تم التأكد من إصابته بـ"H10 N3" بعد خضوعه لاختبارات طبية مكثفة.وأفادت بأن السلالة المذكورة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض.