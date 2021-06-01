أسعار نفط برنت فوق 70 دولارا قبيل اجتماع "أوبك +"

الأناضول -

صعدت أسعار النفط فوق 70 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، قبيل ساعات من انطلاق اجتماع للجنة الوزارية لتحالف "أوبك +"، الثلاثاء، لبحث وضعية سوق الخام عالميا والخطط المستقبلية.وتترقب الأسواق العالمية مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية، وسط توقعات بالإبقاء على خطط تخفيف خفض الإنتاج كما هو مقرر لها دون تغيير، رغم توقعات عودة الإمدادات النفطية لإيران.وعند الساعة (06:37 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.44 بالمئة أو دولارا واحدا، إلى 70.33 دولارا للبرميل.كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.16 بالمئة أو 1.44 دولارا، إلى 67.76 دولارا للبرميل.وتجاهلت أسعار النفط، تصريحات أدلى بها وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الاثنين، قال فيها إن طهران مستعدة لزيادة إنتاجها إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بسهولة، بعد رفع العقوبات الأمريكية.حاليا، يبلغ إنتاج إيران النفطي قرابة 2.4 مليون برميل يوميا، بينما سجل 3.86 ملايين برميل يوميا في الشهور الأخيرة قبل فرض العقوبات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلى مستوى تاريخي.ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، اتفق التحالف الذي يضم أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار، ليستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 ملايين برميل يوميا.كما نص اتفاق التحالف وقتها، على تخفيف آخر لخفض الإنتاج في يونيو/ حزيران الجاري، بمقدار 350 ألف برميل يوميا، إلى 6.3 ملايين برميل؛ يتبع ذلك تخفيف آخر بقرابة 400 ألف برميل يوميا، إلى 5.85 ملايين برميل في يوليو.