سانت إيتيان يُجبر ليل على التعادل ويُشعل صراع اللقب

فقد ليل نقطتين ثمينتين في سباق الظفر بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب تعادله سلبا مع ضيفه سانت إيتيان، الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.ولم يُقدم ليل ما يجعله قريب من الانتصار خلال دقائق المباراة، إذ فشل في ترجمة سيطرته على الكرة إلى فرص حقيقية مكتفيا بكرتين سددهما الفريق على مرمى سانت إيتيان.ورغم تعثره ظل ليل محتفظا بصدارة الترتيب برصيد 80 نقطة، في حين أصبح سانت إيتيان يمتلك 46 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر.وجاء تعادل ليل ليمنح الأمل لباريس سان جيرمان بعدما هزم ضيفه ريميس بأربعة أهداف دون مقابل، وقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطة واحدة قبل جولة من نهاية الموسم.وفي بقية النتائج، تغلب موناكو على رين بهدفين لواحد، ولوريان على ميتز بنفس النتيجة، ونانت على ديجون بأربعة أهداف نظيفة، وبوردو على لانس بثلاثية.كما عزز أولمبيك ليون مركزه الرابع بفوزه على مضيفه نيم أولمبيك بخمسة أهداف لاثنين، وانتصر أولمبيك مارسيليا على أنجيه بثلاثة أهداف لهدفين، في وقت حسم التعادل السلبي كذلك لقاء مونبلييه وستاد بريست.