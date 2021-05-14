كتائب "القسام" تُعلن استهداف مصنع كيماويات في بلدة "نير عوز" بطائرة "شهاب" المُسيّرة

وكالات - أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة إسرائيلية واقعة في صحراء النقب.
وذكرت "كتائب القسام" يوم الخميس أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.
وذكرت "كتائب القسام" يوم الخميس أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 225753