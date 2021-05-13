إسرائيل ترصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه الجليل

الأناضول -



ـ طائرات حربية إسرائيلية حلقت في سماء جنوب لبنان عقب إطلاق الصواريخ وفق مراسل الأناضول

ـ القوات الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل" حثت الطرفين على ضبط النفس لمنع التصعيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل (شمال).وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت الأناضول عليه: "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل (شمال)".وأوضح البيان أنه "لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة".بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أنه تم سماع دوي انفجارات في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل.وقال موقع "لبنان 24" الإخباري الخاص، نقلا عن مصادر أمنية، إن الصواريخ أطلقت من منطقة في جنوب لبنان، (لم يحددها) وسقطت في مستوطنتي "شلومي" و"نهاريا" شمالي إسرائيل.ولاحقا، سُجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق في جنوب لبنان، حيث رُصد إطلاق الصواريخ. بحسب الموقع ذاته.ووفق مراسل الأناضول، فإن الصواريخ انطلقت من منطقة زراعية تبعد أكثر من 10 كلم عن الحدود مع إسرائيل.وفور ذلك، نفذ الجيش اللبناني انتشارا عسكريا في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ، بحسب شهود عيان للأناضول.ولم تتبن بعد أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، كما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية.يأتي ذلك في ظل تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لإسرائيليين.وفي وقت لاحق، قالت القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "يونيفيل" في بيان، "نحث الطرفين (لبنان وإسرائيل) على ضبط النفس والتعاون معنا من أجل منع المزيد من التصعيد".ونقل البيان عن المتحدث باسم "يونيفيل" أندريا تينيتي، حول أنباء إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، قوله: "جنودنا موجودون على الأرض ويعملون بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية".ويضم جنوب لبنان مخيمات عدة للاجئين الفلسطينيين، كما أنه يعد منطقة ذات نفوذ كبير لـ"حزب الله" المتحالف مع إيران، والذي خاض حربا مع إسرائيل في تموز/ يوليو 2006 استمرت 33 يوما.وتمتد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل على طول نحو 100 كلم.وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، بانسحابها من هذه الأراضي، لكنها لم تنفذ.