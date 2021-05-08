دورتموند يُسقط لايبزيغ ويُهدي بايرن لقب الدوري الألماني

أهدى بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني لكرة القدم إلى بايرن ميونخ، بعدما هزم ملاحقه المباشر لايبزيغ بثلاثة أهداف لاثنين، السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".وبدأ دورتموند المباراة بقوة واستطاع ضرب شباك خصمه بهدف مُبكر جاء في الدقيقة 7 عن طريق لاعب الوسط ماركو رويس.وعزز أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثان في الدقيقة 51 حمل توقيع الإنجليزي جادوين سانشو، قبل أن يُقلص المدافع لوكاس كلوسترمان الفارق بهدف أحرزه لصالح لايبزيغ عند الدقيقة 63.ورغم أن الإسباني داني ألمو تمكن من معادلة الكفة لفريقه لايبزيغ في الدقيقة 77، إلا أن سانشو ظهر مُجددا قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق ومنح دورتموند النقاط الكاملة بهدف ثالث قاتل.فوز دورتموند رفع رصيده لـ58 نقطة وضعه في المركز الرابع، في حين توقف رصيد لايبزيغ عند 64 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.واللقب هو التاسع للعملاق البافاري على التوالي والثلاثين له في مشواره التاريخي مع المستديرة. ​​​​​​​