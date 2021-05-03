ليبيا.. المنفي يستقبل وزيري دفاع وخارجية تركيا

الأناضول - استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الإثنين، وزيري دفاع وخارجية تركيا خلوصي أكار ومولود تشاووش أوغلو والوفد المرافق لهم. جاء ذلك خلال زيارة يجريها الوزيران التركيان إلى العاصمة الليبية طرابلس.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقينا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني".
وأكد تشاووش أوغلو دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مبينا استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.
وتابع قائلا: "شراكتنا الاستراتيجية تتطور في العديد من المجالات أبرزها الدفاع والأمن والتجارة والطاقة".
ويجري تشاووش أوغلو زيارة إلى طرابلس رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار ، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقينا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني".
وأكد تشاووش أوغلو دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مبينا استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.
وتابع قائلا: "شراكتنا الاستراتيجية تتطور في العديد من المجالات أبرزها الدفاع والأمن والتجارة والطاقة".
ويجري تشاووش أوغلو زيارة إلى طرابلس رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار ، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 225212