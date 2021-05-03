   Eddonia - Sghira  

ليبيا.. المنفي يستقبل وزيري دفاع وخارجية تركيا

Photo Mehmet Sah Yılmaz
Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 22:11 قراءة: 0 د, 31 ث
الأناضول - استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الإثنين، وزيري دفاع وخارجية تركيا خلوصي أكار ومولود تشاووش أوغلو والوفد المرافق لهم. جاء ذلك خلال زيارة يجريها الوزيران التركيان إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقينا اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني".


وأكد تشاووش أوغلو دعم بلاده للمجلس الرئاسي، مبينا استمرار تركيا في الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين.

وتابع قائلا: "شراكتنا الاستراتيجية تتطور في العديد من المجالات أبرزها الدفاع والأمن والتجارة والطاقة".

ويجري تشاووش أوغلو زيارة إلى طرابلس رفقة وزير الدفاع خلوصي أكار ، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225212



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 04 ماي 2021 | 22 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
15°
 27° % 88 :الرطــوبة
تونــس 15°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-1523°-1722°-1724°-1728°-16
  • Avoirs en devises
    20953,4

  • (3 mai)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,32067 DT        1$ =2,74954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mai)   535,6 MDT