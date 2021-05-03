واشنطن: الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تعتزم حل نزاع اليمن

الأناضول -

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، اعتزام الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حل النزاع المستمر في اليمن منذ نحو 7 سنوات.جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب التواصل الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر".وقال المكتب إن "المبعوث الأمريكي الخاص (إلى اليمن) تيم ليندركينغ والسفير الأمريكي كريستوفر هنزل يؤكدان على الحاجة إلى توافق الآراء لإنهاء هجوم الحوثيين على (محافظة) مأرب (وسط) ووقف إطلاق النار بشكل كامل على مستوى البلاد".وأضاف أن "مجموعة الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين) تعتزم حل النزاع (في اليمن)، وترحب بالعمل الجماعي"، دون تفاصيل أكثر.والأحد، بدأ ليندركينغ زيارة لسلطنة عمان، ضمن جولة بدأها في السعودية الخميس، لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في اليمن.ومنذ فبراير/شباط الماضي، صعد الحوثيون من هجماتهم للسيطرة على محافظة مأرب، كونها أهم معاقل الحكومة اليمنية والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات من النفط والغاز.ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة أواخر العام الماضي.ولهذا النزاع امتدادات إقليمية، فمنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.