ليبيا.. المنفي وكوبيش يبحثان تنفيذ المصالحة وتثبيت الهدنة

الأناضول -

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الخميس، الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في طبرق (شرق)، استمع خلاله المنفي لإحاطة المبعوث الأممي بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.كما بحث الجانبان "تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570 (يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا)، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم".والأربعاء، أكد المجلس الرئاسي، حرصه وتمسكه بتنفيذ استحقاقات المرحلة، واستمرار التشاور والعمل بكل السبل لدعم إجراء الانتخابات في موعدها.جاء ذلك خلال لقاء عضوي المجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، بكوبيش الذي استعرض عمل البعثة والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.وطالب المجلس المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بدوره في دعم لجنة "5+5" العسكرية للقيام بمهامها بالشكل المطلوب".وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية السابقة، و5 من طرف مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.ويشهد النزاع الليبي انفراجا سياسيا، ففي 5 فبراير/ شباط الماضي، تم انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي قيادة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.