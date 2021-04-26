مصرع مغربي غرقا ونجاة آخرين خلال محاولة هجرة غير نظامية

الأناضول -

لقي مغربي مصرعه غرقا خلال محاولته الهجرة غير النظامية سباحة إلى مدينة سبتة (تحت الإدارة الإسبانية) انطلاقا من المغرب، فيما تمكن آخرون من الوصول، بحسب نشطاء حقوقيين وإعلام محلي.ونشر نشطاء وإعلام محلي، مقاطع فيديو وصور بمنصات التواصل الاجتماعي تظهر واقعة غرق المغربي ونجاح العشرات في العبور لسبتة، الأحد.وقال نشطاء إن محاولة العشرات من الشباب الهجرة غير النظامية سباحة إلى سبتة (تطالب الرباط باسترجاعها) أسفرت عن وفاة شاب، الأحد.وقدر الحقوقيون عدد الذين حاولوا الهجرة بـ70 شابا.وحمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان (غير حكومي)، الحكومة مسؤولية هذه الهجرة.وقال المرصد في بيان، الإثنين، إنه "يتابع بحزن عميق هذه الوفاة، أثناء محاولة الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق (شمال)، فيما تمكن عشرات آخرون من الوصول".وأشار إلى أن محاولات الهجرة تأتي في ظل ما أسماه البيان "أزمة اقتصادية واجتماعية".ولم يصدر حتى الساعة 15.00 تغ أي تعليق من السلطات المغربية حول الموضوع، في الوقت الذي أشار الإعلام المحلي إلى أن السلطات فتحت تحقيقا حول الأمر.ويعتمد اقتصاد سكان مدينة "الفنيدق"، بنسبة كبيرة على أنشطة "التهريب المعيشي"، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.ويعاني سكان المدينة أزمة اقتصادية واجتماعية، منذ أن قرر المغرب إغلاق معبر سبتة نهائيا في ديسمبر/كانون أول 2019، بحسب تقارير محلية.وبدأت المدينة الأسبوع الماضي في إطلاق مشاريع تنموية وصناعية استهدفت تشغيل نحو 1200 شخصا، بعضهم كانوا يعملون في "التهريب المعيشي".وفي وقت سابق أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت العام الماضي، 466 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.وأضافت أنه تم خلال العام ذاته توقيف 9 آلاف و179 شخصا حاولوا الهجرة غير النظامية، من بينهم أكثر من 6 آلاف من جنسيات أجنبية.