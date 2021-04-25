رفضا لتمديد ولاية فرماجو.. قوات من الجيش تنتشر بمقديشو

الأناضول -

بحسب وسائل إعلام محلية فيما لم تعلق السلطات على هذه التطورات..

بدأت قوات من الجيش الصومالي، الأحد، انتشارا في العاصمة مقديشيو، رفضا لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو لمدة عامين، وفق وسائل إعلام محلية.وذكر موقعا "العاصمة" و"جوهر" الإخباريين أن مقديشو تشهد، منذ الصباح، تحركات لوحدات من الجيش انسحبت من ثكناتها العسكرية في إقليم شبيلى الوسطى (جنوب)، رفضا لتمديد ولاية فرماجو.وشوهدت في الأحياء الشمالية للعاصمة مركبات عسكرية مدججة بأسلحة ثقيلة وخفيفة، واستولت هذه الوحدات على بعض تقاطعات مقديشو، بعد انسحاب قوات الشرطة التي كانت تتمركز فيها.وقال أحد قادة الجيش المتمردين، لإذاعة "كلمية‎" المحلية، إن تحركاتهم العسكرية تأتي في إطار رفضهم لقرار البرلمان تمديد ولاية فرماجو لمدة عامين.وحتى الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش لم تعلق السلطات الصومالية على هذه التطورات.