من مسلسلات رمضان 2021.... "نجيب زاهى زركش" بطولة يحي الفخراني

قصة المسلسل

مسلسل نجيب زاهى زركش من تأليف عبدالرحيم كمال و اخراج شادى الفخرانى وهو نجل يحي الفخراني و من انتاج شركة سينرجى.يعرض المسلسل على قناة On TV على الساعة 18 و20د بتوقيت تونسيعتبر مسلسل نجيب زاهى زكرش هو التعاون الخامس بين الفنان يحيي الفخرانى و المؤلف عبد الرحيم كمال حيث قدما من قبل عدة اعمال متميزة و هى مسلسل “شيخ العرب همام” و مسلسل “الخواجة عبد القادر” و مسلسل “دهشة” و مسلسل “ونوس” .و يعتبر المسلسل ايضا التعاون الرابع بينه و بين المخرج شادى الفخرانى و قد قدموا معا مسلسل دهشة – الخواجة عبد القادر – ونوس و كلها اعمال حققت نجاحات ملحوظة وقت عرضها .الفنان يحيي الفخرانى يجسّد دور نجيب زاهر زكرش الرجل الثري الذي يحيا حياة لاهية، وتدير حياته عشيقة قديمة تدعى شفيقة، وفي أحد الأيام تخبره أنها على وشك الموت، وترغب في الزواج منه، وبالفعل يجيب طلبها، ولكنها تتوفى بالفعل بعد أن تلقي قنبلة الأولاد الثلاثة المجهولي النسب، ويبقى على الأب أن يتعرف على ابنه الشرعي...تشارك الفنانة هالة فاخر في مسلسل نجيب زاهى زكرش و تكون دورها بالمسلسل كضيفة شرف و تظهر في احداث حلقة واحدة بالمسلسل ، وتجسد شخصية زوجة الفنان يحيي الفخرانى بالمسلسل و تتوفي بعد صراع مع المرض و تظهر بعد ذلك لزوجها نجيب في احلامه علي مدار حلقات المسلسل .و تقوم الفنانة أنوشكا في المسلسل بالبطولة النسائية امام يحيي الفخرانى وهي شخصية جديدة و مختلفة عليها تماما لم تقدمها من قبل .