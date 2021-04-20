ليبيا.. "الوطنية للنفط" تعلن تعليق شحنات الخام من ميناء الحريقة

الأناضول -



أعلنت حالة القوة القاهرة في الميناء بسبب رفض البنك المركزي صرف ميزانيتها..

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الإثنين، حالة القوة القاهرة في ميناء الحريقة، ما يعني تعليق شحنات الخام من الميناء، بسبب رفض المصرف المركزي صرف ميزانيتها، وفق بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.وقالت المؤسسة في البيان إنها "تعلن حالة القوة القاهرة اعتبارا من 19 أبريل (نيسان) 2021، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي".وعزت المؤسسة القرار "لرفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط" التابعة لها.وأضافت أن رفض "المركزي" صرف الميزانية "أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا".وعادة تتضمن العقود التجارية، وخصوصا في قطاع النفط، على بند يعفي أحد المتعاقدين من التزاماته في الموعد المحدد لأسباب خارجة عن إرادته، ويسمى البند "حالة القوة القاهرة".وقالت المؤسسة في بيانها إنها "تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة (عن توقف الإنتاج والتصدير) على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة".وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أقرت الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط بحوالي 1.048 مليار دينار (حوالي 233 مليون دولار).واتهمت المؤسسة في بيانها المصرف المركزي "بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة".وقالت المؤسسة إنها "إذ تستنكر وبشدة حجب المصرف المركزي الترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد".وحذرت المؤسسة من أن حجب المصرف المركزي لميزانيتها "قد يؤدي الى فقدان الدولة توازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول، حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات".وقالت المؤسسة إن "قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى، ونتوقع أن هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات" العاملة في القطاع.وحتى الساعة (17:00 ت غ) لم يعلق المصرف المركزي على ما ذكرته مؤسسة النفط الليبية.​​​​​​​وميناء الحريقة (شرق طرابلس)، من أكبر الموانئ التفطية في البلاد، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط رفعت حالة القوة القاهرة فيه في 19 سبتمبر/ايلول 2020، بعد تسعة أشهر من إعلانها بسبب حصاره مع منشآت أخرى من قبل مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.