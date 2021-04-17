الإسباني ليرولا يقود مارسيليا للفوز على لوريان بثلاثة أهداف لاثنين

تغلب أولمبيك مارسيليا على ضيفه لوريان بثلاثة أهداف لاثنين، السبت، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".وقدم مارسيليا شوطا أول دون المستوى، أنهاه متخلفا بهدف أحرزه المهاجم تيريم موفي لصالح لوريان في الدقيقة 19.وظهر فريق الجنوب الفرنسي بشكلٍ مُغاير في الشوط الثاني، وتمكن من تعديل الكفة عند الدقيقة 53 بهدف حمل توقيع ديمتري باييت، قبل أن يأتي الإسباني بول ليرولا بهدف ثان تقدم به مارسيليا مع حلول الدقيقة 56.وعرفت الدقيقة 70 نجاح لوريان في تعديل النتيجة عن طريق هدف آخر للنيجيري تيريم، غير أن المدافع ليرولا عاد هو الآخر ليُسجل هدفا منح به مارسيليا الانتصار في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.ووصل مارسيليا بهذه النتيجة للنقطة 52 وارتقى مؤقتا إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد لوريان عند 32 وضعته بالمركز السابع عشر.