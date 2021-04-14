مصرع 20 شخصا في حادث سير جنوبي مصر

الأناضول -

لقي 20 شخصا مصرعهم، الأربعاء، في حادث سير جنوبي مصر.وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمباشرة حادث سير بين حافلة وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط (جنوب).وأوضحت أن الحادث أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات.وأشارت إلى أن الإصابات راوحت بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد.وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة اليوم السابع (خاصة)، بأن "فريقا من النيابة العامة بدأ تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه، حيث انتقل لمعاينة المصابين والضحايا بالمستشفيات".​​​​​​​وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.