بايرن ينتصر وسان جيرمان يتأهل لنصف نهائي الأبطال

بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن إياب الدور ربع نهائي من المسابقة القارية الأغلى.ولعب الفريقان الشوط الأول بأداء متميز على مستوى الانتشار وصناعة الفرص المتعددة، خصوصا من جانب أصحاب الأرض اللذين كانوا الأكثر خطورة أمام مرمى الفريق البافاري.وسعى بايرن للتسجيل منذ اللحظات الأولى، ونجح في تهديد مناطق خصمه بعدة كرات، أخطرها كانت فرصة ليروي ساني وتسديدة جوشوا كيميتش التي جاورت القائم الأيسر للفريق الباريسي بمسافة قليلة.من جانبه، خلق سان جيرمان عديد المحاولات على مرمى ضيفه وكان أمام فرصة التقدم في أكثر من مناسبة، وسط تألق كبير من البرازيلي نيمار داسيلفا الذي وجد أمامه حارسا عملاقا يُدعى مانويل نوير ليتصدى لكرتين غاية في الخطورة.وتواصل تألق نيمار وزملاءه ليُجبر البايرن على ترك مساحات كبيرة استغلها كليان مبابي وأنخل دي ماريا لضرب دفاعات خصمهم وإعطاء المجال لزميلهم البرازيلي، الذي باغت نوير بكرتين واحدة جاءت بالعارضة وأخرى في القائم الأيسر.وفي وقت انتظر الجميع حدوث تغيير في النتيجة لصالح سان جيرمان، ظهر الكاميروني تشوبو موتينغ ليضع البايرن في المقدمة عند الدقيقة 40، بعدما تابع برأسه كرة تصدى لها كيلور نافاس، محرزا هدف اللقاء الوحيد.وجاء الشوط الثاني كسابقه، حيث تبادل الطرفان الفرص الضائعة واستمر الحظ السيء في ملازمة نيمار، في وقت خرج البايرن للهجوم بكل ثقله وكاد يُعزز تقدمه لولا تسرع مهاجميه وتألق نافاس في مرات عديدة.وعرفت الدقائق الأخيرة ضغطا قويا من عناصر البايرن قابله عودة جماعية للاعبي سان جيرمان، ذهبت بالمباراة إلى نهاية سعيدة للباريسيين وخروج مرير لحامل اللقب.وكان باريس سان جيرمان قد أنهى لقاء الذهاب فائزا بثلاثة أهداف لاثنين، ليُكمل مشواره بالمسابقة بفضل تسجيله أهدافا أكثر في أرض المنافس