قدم.. تشيلسي يستعيد توازنه برباعية ضد كريستال بالاس

استعاد تشيلسي توازنه بفوز كبير حققه على مضيفه كريستال بالاس، بأربعة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل "البلوز" أول أهدافه في الدقيقة الثامنة عن طريق الألماني كاي هافيرتز، ثم أتبعه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش بهدف ثان جاء بعد دقيقتين من سابقه.ومع مرور نصف الساعة الأولى، أحرز المدافع الفرنسي كورت زوما الهدف الثالث للفريق اللندني، منهيا بذلك أحداث الشوط الأول.وفي الشوط الثاني تمكن البلجيكي كريستيان بينتيكي من تقليص الفارق بهدف لأصحاب الأرض عند الدقيقة 63، قبل أن يظهر بوليسيتش مرة أخرى ويُكمل رباعية تشيلسي في الدقيقة 78.وجاء انتصار فريق المدرب توماس توخيل ليمحو آثار الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق في الجولة الفائتة، حين سقط على ملعبه "ستامفورد بريدج" بخمسة أهداف لاثنين أمام وست بروميتش ألبيون.وارتقى تشيلسي للمركز الرابع بعدما أصبح في رصيده 54 نقطة، مبتعدا بفارق نقطتين عن ليفربول وويست هام يونايتد، أقرب مُنافسيه على المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.بالمقابل تكبد كريستال بالاس خسارته الـ 13 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر.