الكويت.. الاقتصاد يسجل أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية العالمية

الأناضول -

أظهر تقرير اقتصادي، الثلاثاء، تراجع اقتصاد الكويت بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، في 2020، في أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية العالمية، بضغط جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.وحسب تقرير بنك الكويت الوطني (أكبر بنوك البلاد)، أثر الانكماش الاقتصادي على إغلاق الشركات وخفض مستويات التوظيف وتوقف المشاريع.وأشار التقرير إلى تزايد الضغوط على الإيرادات وسط انخفاض حاد في أسعار النفط.ورصد التقرير أن سياسات الدعم الحكومي لاحتواء تداعيات الجائحة، خاصة تلك الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت محدودة، إذ تمحورت بصفة رئيسية حول سداد الديون.وأورد التقرير أن آفاق النمو تحسنت في ظل رفع معظم القيود.التقرير أوضح أن: "معنويات المستهلكين أكثر تفاؤلا، وساهم الطلب المكبوت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بنمو بلغت نسبته 20 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي".ورجح التقرير بأن يتعافى القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 4 بالمئة في 2021، ثم بنحو 2.5 بالمئة خلال العام المقبل.وفق التقرير، أدت الصدمة المزدوجة، الناجمة عن تفشي "كورونا وتراجع أسعار النفط، إلى تسجيل سادس عجز مالي قياسي بقيمة 8.9 مليارات دينار (32 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.وأضاف بأن تمويل العجز وتحقيق الاستدامة المالية أصبح أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى، نظرا لقرب استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام، وعدم إمكانية الوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة أو صندوق الثروة السيادي.ويعتبر النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية في البلاد.وفي 2008، شهد العالم أسوأ أزمة مالية، أشعل شرارتها انهيار قطاع الرهن العقاري بالولايات المتحدة، وامتدت إلى باقي أنحاء العالم.