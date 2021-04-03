ليفربول يُمطر شباك أرسنال بثلاثية نظيفة

ألحق ليفربول خسارة قاسية بمضيفه أرسنال وأمطر شباكه بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، على ستاد "الإمارات" ضمن الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".دخل الفريقان المباراة وكلاهما بحاجة كبيرة لتحقيق فوز يقرب ليفربول من المراكز الأربعة الأولى، ويؤكد صحوة الأخيرة لأرسنال الذي يسعى لخطف أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.ولعب ليفربول بثقل هجومي أكبر واستطاع الوصول في مناسبات عديدة إلى مناطق أرسنال، الذي فضل تحصين دفاعه والاعتماد على المرتدات، ما جعل اللقاء في شوطه الأول يسير نحو التعادل السلبي.وفي الشوط الثاني، تجرأ أرسنال على الهجوم بشكلٍ أكبر وخرج من مناطقه للوصول إلى مرمى أليسون بيكر، ما مانح عناصر ليفربول الأرحية في الخط الأمامي، الأمر الذي أسفر عن هدف أول أحرزه البرتغالي دييغو جوتا برأسية رائعة في الدقيقة 64.ولم تمض سوى 4 دقائق فقط حتى نجح المصري محمد صلاح في مضاعفة الغلة "للريدز" بهدف ثان سجله بعد أن خطف الكرة من المدافع غابرييل ماغاليس، ثم اتجه نحو المرمى وسدد من بين أقدام الحارس بيرند لينو.ودفع أرسنال ثمن هفواته الدفاعية غاليا واستقبلت شباكه هدفا ثالثا في الدقيقة 82، إثر كرة مررها محمد صلاح إلى ساديو ماني الذي هيأها بدوره إلى المتألق دييغو جوتا ليضعها داخل الشباك.وأصبح في رصيد ليفربول 49 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 42 نقطة وبقى محتلا المركز التاسع مؤقتا.