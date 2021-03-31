القضاء الأمريكي يأمر بالسجن مدى الحياة بحق شقيق رئيس هندوراس

الأناضول -

نيويورك - أصدر قاض أمريكي، الثلاثاء، حكما بالسجن مدى الحياة بحق، أنطونيو هيرنانديز، شقيق رئيس هندوراس أورلاندو هيرنانديز، إثر إدانته بتهمة تهريب مخدرات وأخرى تتعلق بالأسلحة والإدلاء بأقوال كاذبة.كما أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كيفين كاسل، بتغريم توني هيرنانديز 5ر138 مليون دولار لتوزيع ما لا يقل عن 185 طنا من الكوكايين وأسلحة نارية ذات صلة والإدلاء بأقوال كاذبة.وأدانت هيئة محلفين في نيويورك عضو الكونغرس السابق في هندوراس عام 2019.وقالت أودري ستراوس، المدعية العامة الأمريكية في مانهاتن، في بيان: "تورط (أنطونيو هيرنانديز) في جميع مراحل تهريب حمولات الكوكايين التي تزن عدة أطنان عبر هندوراس إلى الولايات المتحدة".وأضافت "قام هيرنانديز بتقديم رشى لمسؤولي إنفاذ القانون لحماية شحنات المخدرات، ورتب لتوفير الأمن المدجج بالسلاح لشحنات الكوكايين، وتوسط في رشى كبيرة من مهربي المخدرات الرئيسيين إلى شخصيات سياسية قوية، بما في ذلك رؤساء سابقون وحاليون لهندوراس".وتابعت موضحة أن "هيرنانديز كان شريكا في جريمتي قتل على الأقل. واليوم، حُكم عليه بالسجن المؤبد".