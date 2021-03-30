مدير منظمة الصحة العالمية يطالب بتحقيق "أوسع" لفرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني

فرانس 24 -

انتقد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء تقييد حصول الخبراء الدوليين، الذين حققوا في فرضية تسرّب الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19 من مختبر بالصين، على البيانات الأصلية اللازمة لإنجاز تقريرهم. وطالب غيبريسوس بإجراء خبراء متخصصين تحقيقا أعمق حول هذه الفرضية.وأكد غيبريسوس خلال إحاطة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول التقرير الذي نشر رسميا الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخبراء الذين أجروا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس، خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحا "يتطلّب الأمر تحقيقًا أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم".هذه الفرضية القائلة بأن الفيروس المسبب لكوفيد-19 قد يكون تسرب من مختبر دافعت عنها بشدة الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب مستندة إلى معلومات من أجهزة الاستخبارات.لكن الصين نفت على الدوام وبشدة هذا الاحتمال.وكان غيبريسوس يتحدث قبل النشر الرسمي للتقرير حول منشأ الفيروس والمؤتمر الصحفي لبعض الخبراء الدوليين الذين توجهوا إلى الصين في كانون الثاني/يناير 2021 لإجراء التحقيق بعد أكثر من عام من ظهور الوباء في مدينة ووهان في كانون الأول/ديسمبر 2019.وأكد أيضا أن الخبراء الدوليين "عبروا عن صعوبات في الوصول إلى البيانات الأولية" أثناء إقامتهم في الصين وهو انتقاد علني نادر لكيفية تعامل الصين مع هذا التحقيق المشترك.وقال "آمل أن تستند الدراسات الجديدة المشتركة على تقاسم بيانات بشكل أوسع وأسرع".وقلل رئيس وفد الخبراء الدوليين بيتر بن امبارك من أهمية الأمر في مؤتمر صحفي قائلا إنه في الصين كما في أماكن أخرى لا يمكن مشاركة بعض البيانات لأسباب تتعلق باحترام الخصوصية.وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "هذا التقرير بداية مهمة جدا، لكنه ليس كلمة الفصل".فرانس24/ أ ف ب