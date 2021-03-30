تصفيات أمم أفريقيا 2021: ملاوي تضمن بطاقة التأهل بتغلبها على أوغاندا وفوز عريض لمصر والجزائر

فرانس 24 -



24 مباراة متتالية دون خسارة للجزائر

لحقت ملاوي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021 المؤجلة إلى مطلع العام المقبل بسبب فيروس كورونا، بفوزها على ضيفتها أوغندا 1-صفر الاثنين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وسجل ريتشارد مبولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.وحسمت ملاوي البطاقة الثانية للمجموعة بعدما ضمنت بوركينا فاسو المركز الأول بتعادلها مع مضيفتها أوغندا سلبا الأربعاء الماضي.ورفعت ملاوي رصيدها إلى 10 نقاط منتزعة المركز الثاني من أوغندا التي تجمد رصيدها عند ثماني نقاط.وفي المجموعة ذاتها، تغلبت بوركينا فاسو بصعوبة على ضيفها جنوب السودان بهدف وحيد سجله مهاجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه (50).وأكملت بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائدها لاعب وسط دينامو موسكو الروسي المخضرم شارل كابوريه (33 عاما) في الدقيقة 80.وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 19 هي مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو وملاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، الكاميرون المضيفة (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة) ونيجيريا (الثانية عشرة).وتبقى خمس بطاقات ستحسم الثلاثاء في ختام الجولة السادسة للمجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.وتحتدم المنافسة في المجموعة الخامسة بين موريتانيا الثانية (6 نقاط) وبوروندي الثالثة (5 نقاط) وجمهورية أفريقيا الوسطى الرابعة (4 نقاط). وتحل موريتانيا ضيفة على جمهورية أفريقيا الوسطى، وبوروندي ضيفة على المغرب.وتحتاج موريتانيا إلى الفوز لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، كما أن التعادل سيكون كافيا في حال تعثر بوروندي أمام المغرب، ليرتفع عدد المنتخبات العربية في النهائيات إلى سبعة بعد المغرب والجزائر ومصر وتونس والسودان وجزر القمر.كما بقيت المنافسة ثلاثية على البطاقة الثانية للمجموعة السادسة بين الرأس الأخضر (7 نقاط) ورواندا (5 نقاط) وموزمبيق (4 نقاط). ويحل منتخب الرأس الاخضر ضيفا على موزامبيق، ورواندا ضيفة على الكاميرون.وتتنافس الكونغو مع غينيا بيساو على البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة عندما يلتقيان على أرض الأخيرة. وتملك الكونغو 8 نقاط مقابل 6 لغينيا بيساو.وسيكون الأمر ذاته في المجموعة الثانية عشرة بين بنين الثانية (7 نقاط) وسيراليون الثالثة (4 نقاط) عندما تلتقيان على أرض الأخيرة.وتتنافس إثيوبيا (9 نقاط) ومدغشقر (7 نقاط) على البطاقة الثانية للمجموعة الحادية عشرة إذ تحل الأولى ضيفة على ساحل العاج المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وتلعب الثانية على أرضها مع ضيفتها النيجر الرابعة والأخيرة.وفي مباريات أخرى لا تؤثر نتيجتها على مقاعد المتأهلين قست مصر على ضيفتها جزر القمر برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها محمد النني (15) ومحمد شريف (17) ومحمد صلاح (21 و25) ضمن منافسات المجموعة السابعة التي شهدت خسارة توغو أمام كينيا بهدف لهنري إينينفول (90 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لحسن عبد الله (32) ومسعود جوما (65 من ركلة جزاء).وفي المجموعة الرابعة، فازت أنغولا على الغابون بهدفين نظيفين سجلهما مانويل لويس دا سيلفا كافومانا (63) ولويد أغوستو (69)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية على غامبيا بهدف وحيد سجله مهاجم المصري البورسعيدي كازادي كاسينغو (45 من ركلة جزاء).وواصلت الجزائر، حاملة اللقب، سجلها الخالي من الهزائم للمرة الرابعة والعشرين (17 فوزا و7 تعادلات) عندما تغلبت على ضيفتها بوتسوانا بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها مهدي زفان (24) وسفيان فيغولي (58) ورياض محرز (64 من ركلة جزاء) والبديلان بغداد بونجاح (72) وفريد بولاية (87).وتعود الخسارة الأخيرة للجزائر إلى سقوطها أمام مضيفتها بنين في تصفيات أمم أفريقيا 2019.وعززت الجزائر موقعها في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة مقابل 4 نقاط لبوتسوانا التي أنهت التصفيات في المركز الأخير الذي تخلصت منه زامبيا (7 نقاط) بفوزها على مضيفتها زيمبابوي (8 نقاط) بهدفين نظيفين سجلهما باتسون داكا في الدقيقتين 21 و90.فرانس24/ أ ف ب