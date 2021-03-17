باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس فرنسا

بلغ باريس سان جيرمان ربع نهائي كأس فرنسا عقب تغلبه على نظيره ليل بثلاثة أهداف دون رد، الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن دور الـ 16 من المسابقة المحلية.وضع الأرجنتيني ماورو إيكاردي الباريسيين بالمقدمة مُبكرا بهدف سجله عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يُضيف كليان مبابي هدفا ثانيا في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.واستمر سان جيرمان في أفضليته واستطاع تأكيد تفوقه بهدف ثالث جاء مع حلول الوقت البديل عن طريق كليان مبابي.