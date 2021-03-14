تونس تشارك افتراضيا في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك من 15 الى 26 مارس الجاري

تشارك تونس افتراضيا في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بنيويورك التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، خلال الفترة المتراوحة بين 15 و26 مارس الجاري.وستترأس وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن، ايمان الزهواني هويمل، الوفد المشارك في أشغال الدورة التي ستتناول هذه السنة موضوع "المشاركة الكاملة والفعالة في صنع القرار والقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، حسب ما اكدته الوزارة في بلاغ لها السبت.كما ستشارك وزيرة المرأة في المائدة الوزارية المستديرة حول"تحقيق التكافؤ: الممارسات الجيدة لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار في الحياة العامة"، فضلا عن الحوار التفاعلي الوزاري حول"القضاء على العنف ضد المرأة في الفضاء العام" وعدد من التظاهرات التي ستنظمها منظمات وجمعيات دولية.وستتولى الوزارة، بالمناسبة، تنظيم تظاهرة حول"المشاركة الفاعلة والكاملة للمرأة في مواقع القرار: عرض لتجارب دولية ووطنية"، وذلك بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.