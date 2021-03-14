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مانشستر سيتي يقترب خطوة من اللقب بثلاثية فولهام

Publié le Dimanche 14 Mars 2021 - 06:26 قراءة: 0 د, 33 ث
حصد مانشستر سيتي 3 نقاط جديدة بفوزه على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف دون رد، السبت، ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح السيتي ثلاثيته بهدف أول كسر به المدافع جون ستونز صمود الشباك بعد 47 دقيقة، إثر ركلة حرة غير مباشرة نفذها البرتغالي جواو كانسيلو، ثم تابعها الدولي الإنجليزي بباطن قدمه في الشباك.


واستمر ضغط السيتي الهجومي على مناطق فولهام، ليتمكن البرازيلي غابرييل خيسوس من تسجيل هدف ثان عند الدقيقة 56، أتبعه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بآخر ثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 60.

وأصبح في رصيد مانشستر سيتي 71 نقطة ينفرد بها بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط.

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