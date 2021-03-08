السعودية تعلن تعرض ميناء رأس تنورة لهجوم بطائرة مسيرة

الأناضول -

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، تعرض ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر، فيما سقطت شظايا صاروخٍ باليستي قرب حي سكني في مدينة الظهران، دون تسجيل إصابات بالمكانين.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن "إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية (من أكبر موانئ شحن البترول في العالم)، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر".وأضاف المصدر أن "شظايا صاروخٍ باليستي، سقطت مساء الأحد، بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران(شرق)، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".وأوضح المصدر أنه لم ينجم عن أي من الاعتداءين أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات.وأشار إلى أن "المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية"، داعية "دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية".وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو، وأهداف عسكرية، في السعودية بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ بالستية.وأوضح بيان صادر عما تعرف بـ"القوات المسلحة" التابعة للجماعة، أن: "العملية استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة (شمال شرق)، وأهدافا عسكرية بمناطق الدمام (شرق) وعسير وجيزان (جنوب غرب) وكانت الإصابات دقيقة".ومنذ فجر الأحد، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيانات متتالية صادرة عن ناطقه الرسمي، تركي المالكي، اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيرة مفخخة خلال ساعات النهار، أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.