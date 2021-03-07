لمياء! وزيرة الخارجية الليبية المقترحة.. هل يتم اسقاطها نتيجة تهجمها على بن زايد وبن سلمان ؟

ضغوطات كبيرة يواجهها رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة للتخلي عن المرشحة لحقيبة وزارة الخارجية لمياء بوسدرة بحجة أنها قريبة من عبد الحكيم بلحاج وأن علاقتها قوية مع قطر ودائمة التهجم على ابن زايد وبن سلمان وتعاطفت مع خاشقجي، كما عابوا عليها نشرها لتغريدات تتعاطف فيها مع اخوان مصر في محنتهم. ويؤخذ عليها انتصارها للشرعية 25 يناير واشادتها المستمرة بالثورة الليبية.تنحدر المهندسة لمياء بوسدرة من مدينة بنغازي أين أنهت دراستها الجامعية والتحقت بالوظيفة العمومية ثم تدرجت لتشغل منصب وكيل وزارة ثم مستشارة لوزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.فهل تصبح لمياء أول وزيرة خارجية في تاريخ ليبيا، أم تنجح الضغوطات في دفع الدبيبة للتخلي عنها والبحث عن شخصية تنال رضا معسكر حفتر وحلفاء المشير في الداخل والخارج.