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غانا تتوج ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 42 ث
توج المنتخب الغاني لكرة القدم، مساء السبت، ببطولة أمم إفريقيا للشباب (تحت 20 عاما)، بعد تغلبه على منافسه المنتخب الأوغندي بهدفين لصفر، في المباراة النهائية.

وجرت المباراة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال.


وافتتح المنتخب الغاني التسجيل في الشوط الأول من المباراة بالدقيقة 22، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني في الشوط الثاني بالدقيقة 51.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للشباب في الفترة ما بين 14 شباط/فبراير الماضي و6 آذار/مارس الجاري، وذلك لأول مرة في موريتانيا بمشاركة 12 منتخبا، بعدما كانت تقتصر على 8 فقط.

وشارك في البطولة 3 منتخبات عربية (موريتانيا، المغرب، تونس)، إلى جانب (بوركينا فاسو، غانا، غامبيا، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، ناميبيا، موزمبيق، تنزانيا، وأوغندا).

وجرت البطولة في 3 ملاعب وهي "الملعب الأولمبي" ومعلب "شيخا بيديه" في نواكشوط، و"الملعب البلدي" في نواذيبو المطلة على شواطئ الأطلسي.

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